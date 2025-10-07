Od srpsko-ukrajinske kombinacije bolje su bile šeste nositeljke Kineskinja Go Hanju i Ruskinja Aleksandra Panova sa 5:7, 3:6. Meč je trajao sat i 18 minuta.

Danilović je u ponedeljak poražena u prvom kolu singla u Vuhanu od danske teniserke Klare Tauson (12. na WTA listi) sa 3:6, 5:7.

Ranije je plasman u drugo kolo dubla u Vuhanu obezbedila srpsko-kazahstanska kombinacija Aleksandra Krunić/Ana Danilina.

Krunić i Danilina postavljene su za osme nositeljke i u narednoj fazi igraju protiv japansko-španskog para Šuko Aojama/Kristina Bukša.

Ne propustiteTenis"JEDAN UDARAC - JEDNA ŠANSA - JEDAN MILION" Australijan open najavio spektakularno takmičenje: Amateri protiv zvezda, igra se jedan poen, a nagrada je ludilo!
Alkaraz u finalu turnira u Tokiju
TenisDRAMA I NA KRAJU POBEDA FAVORITA! Maraton za četvrtfinale trajao dva i po sata
Rune slavi pobedu
TenisNOVAKA U ČETVRTFINALU ČEKA MOMAK KOJI JE IME DOBIO PO LEGENDARNOM ZIDANU! Svira klavir i veliki je humanitarac - tokom pandemije radio je u supermarketu!
Zizu Bergs
TenisOVAKO NEŠTO MOŽE DA KAŽE SAMO "LUDI" RUS: Ovde svi pate, volim kada je tako...
Medvedev dobro raspoložen posle pobede

Bonus video:

Olga Danilović uživa u ljubavi sa Janom Oblakom Izvor: Instagram