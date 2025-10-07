Srpska teniserka Olga Danilović i Ukrajinka Marta Kostjuk nisu uspele da se plasiraju u drugo kolo turnira u Vuhanu, u konkurenciji parova.
KRAJ ZA DANILOVIĆ I KOSTJUK U DUBLU: Srpkinja i Ukrajinka završile sa učešćem u Kini
Od srpsko-ukrajinske kombinacije bolje su bile šeste nositeljke Kineskinja Go Hanju i Ruskinja Aleksandra Panova sa 5:7, 3:6. Meč je trajao sat i 18 minuta.
Danilović je u ponedeljak poražena u prvom kolu singla u Vuhanu od danske teniserke Klare Tauson (12. na WTA listi) sa 3:6, 5:7.
Ranije je plasman u drugo kolo dubla u Vuhanu obezbedila srpsko-kazahstanska kombinacija Aleksandra Krunić/Ana Danilina.
Krunić i Danilina postavljene su za osme nositeljke i u narednoj fazi igraju protiv japansko-španskog para Šuko Aojama/Kristina Bukša.
