Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u četvrtak će protiv Belgijanca Zizu Bergsa igrati meč četvrtfinala Mastersa u Šangaju.

Novak je u utorak izborio plasman u četvrtfinale, pošto je posle velike borbe savladao Haumea Munara sa 2:1 u setovima. Žalio se na povredu, imao je problema sa disanjem, ali je uspeo da pregrmi sve probleme i stigne do trijumfa. Sada će imati dovoljno vremena da se odmori za izazove koji ga očekuju u završnici turnira, pošto su mu organizatori izašli u susret kada je u pitanju termin narednog meča.

Povreda Đokovića protiv Munara Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA

Naime, objavljen je raspored za četvrtak, a Novak će meč četvrtfinala igrati u sjajnom terminu za navijače u Srbiji - od 12.30 po našem vremenu.

U slučaju trimfa Đoković će u polufinalu odmeriti snage sa pobednikom duela Rune - Vašeroa.

Đoković tokom meča protiv Munara
Đoković proslavlja pobedu
Valentin Vašero
Ema Radukanu u Sinsinatiju

