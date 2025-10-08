Slušaj vest

Mira Andrejeva je u drugom kolu turnira u Vuhanu izgubila od Laure Zigmund u tri seta rezultatom 7:6(7:4), 3:6, 3:6.

Veći deo ovog meča Andrejeva je plakala, a ozbiljniji problemi su krenuli krajem prvog seta.

Navijači, sudija i nemačka tenisera su u čudu gledali kako Ruskinja plače i igra.

Nije tačno poznato šta je uzrok ovakvog slomva, ali u jednom trenutku, osamnaestogodišnja Andrejeva je viknula: Je***o sam umorna od ovog je***og tenisa.

Takođe, nakon jednog izgubljenog gema ona je tražila da je ne snimaju, što je takođe zabeleženo na kameri.

Iskusna Nemica je iskoristila slom protivnice, napravila je preokret i prošla u narednu rundu takmičenja.

