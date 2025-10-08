Aleksandra Krunić blista u dubl konkurenciji.
POBEDA POSLE NEVIĐENE DRAME! Srpska teniserka u četvrtfinalu turnira u Vuhanu!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira u Vuhanu u dubl konkurenciji.
Aleksandra i Ana izborile su mesto u četvrtfinalu, pošto su u osmini finala posle velike borbe pobedile Japanku Šuko Aojamu i Kristinu Buču iz Španije 3:6, 6:4, 12:10. Meč je trajao sat i 40 minuta.
Krunićeva i Danilina će u četvrtfinalu igrati protiv pobednica meča Sara Erani (Italija)/Jasmin Paolini (Italija) - Bjanka Andresku (Kanada)/Jue Juan (Kina).
VTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.654.963 dolara.
