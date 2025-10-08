Slušaj vest

Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u osminu finala turnira u Vuhanu, pošto je u drugom kolu pobedila 109. igračicu sveta Kineskinju Jue Juan posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:3.

Paolini je tri puta uzela servis kineskoj teniserki, dok je Juan osvojila dva brejka.

Paolini će u osmini finala igrati protiv 12. teniserke sveta Dankinje Klare Tauson, koja je u drugom kolu pobedila 78. igračicu sveta Hrvaticu Antoniju Ružić.

Ne propustiteTenis"DEMON" GAZI KA ZAVRŠNICI ŠANGAJA: Srušio Portugalca i izborio plasman u četvrtfinale!
de-minor.jpg
Tenis"PRESTANITE SA LAŽIMA, OSTAVITE ME DA ŽIVIM" Jelena Dokić osula žestoku paljbu posle vesti o njenom ljubavnom životu! Brutalnom objavom zapalila društvene mreže
Jane Veselinov i Jelena Dokić
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ OBOŽAVAO JE JEDAN HIT HALIDA BEŠLIĆA: Pobede je slavio uz njegovu čuvenu pesmu!
halid nole 1.jpg
TenisPOBEDA POSLE NEVIĐENE DRAME! Srpska teniserka u četvrtfinalu turnira u Vuhanu!
Aleksandra Krunić

Miloš Koprivica Izvor: MONDO