Teniser iz Monaka Valanten Vašero napravio je juče veliko iznenađenje na Mastersu u Šangaju, pošto je pobedio 11. igrača sveta Danca Holgera Runea posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.

Mladi Danac bio je nervozan tokom celog meča, ništa mu nije išlo po planu, a svoj bes i frustraciju iskalio je svoj tim i majku.

Holger Rune Foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia, EPA-EFE/TIM IRELAND

Pri rezultatu 3:3 u poslednjem setu, Rune je potpuno pobesneo, a u njegovom boksu sedeli su majka Aneke, trener Lars Kristensen i kondicioni trener Marko Paniki, bivši saradnik Novaka Đokovića.

Rune je od svog boksa tražio savet:

– Šta da radim?!

Dobio je odgovor od kondicionog trenera:

– Samo nastavi da udaraš loptu sa dužinom. To je to.

A onda, Rune je izgubio kompas i počeo da vređa svoj tim, pa čak i majku:

– J****e se. J****e se svi. J****e se – urlao je Rune.

Novakovi navijači u Šangaju Izvor: Kurir