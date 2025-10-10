Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se danas u polufinale turnira u Vuhanu, pošto je pobedila devetu teniserku sveta Elenu Ribakinu iz Kazahstana posle dva seta, 6:3, 6:3.

Ona je četiri puta oduzela servis Ribakinoj, koja je napravila jedan brejk.

Sabalenka je ostvarila 20. uzastopnu pobedu na turniru u Vuhanu, gde pokušava da osvoji četvrtu titulu. Ona je turnir osvajala 2018, 2019. i prošle godine.

Sabalenka će u polufinalu igrati protiv šeste teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule.

Pegula je u četvrtfinalu pobedila 62. teniserku sveta Čehinju Katerinu Sinijakovu 2:6, 6:0, 6:3.

To je bila njena 50. pobeda ove sezone.

