Novak Đoković sa Jelenom i Arina Sabalenka sa partnerom tokom odmora u Grčkoj

Arina Sabalenka, najbolja teniserka na WTA listi, prisetila se zajedničkog letovanja sa Novakom Đokovićem i njegovom porodicom.

Beloruskinja Arina Sabalenka i njen partner Jorgos Frangulis bili su gosti Novaka Đokovića i njegove supruge Jelene krajem septembra, u okolini Atine, gde srpski teniser ima vilu.

Novak Đoković i Jelena Đoković na odmoru sa Arinom Sabalenkom i njenim partnerom



Poznato je da Arina Sabalenka i Novak Đoković imaju blisko prijateljstvo. Posle Otvorenog prvenstva SAD, gde je trijumfovala Sabalenka, a Đoković stigao do polufinala, odlučili su da treniraju zajedno tokom odmora u Grčkoj. Njih dvoje su tokom cele sezone raznim skečevima zabavljali publiku širom sveta, jer su oboje vedre prirode i uvek raspoloženi za šalu.

Beloruska teniserka naglasila je da voli da provodi vreme sa porodicom Novaka Đokovića, a iz Vuhana, gde ove nedelje igra na turniru, podelila je i neke detalje o treningu sa 24-strukim grend slem šampionom iz Srbije.

- Bio je izuzetno takmičarski nastrojen - rekla je Sabalenka.

Zajednički treninzi u Grčkoj - Novak i Arina

Potom se Arina prisetila zajedničkog odmora i treninga u Grčkoj, sa Novakom Đokovićem.



- Moram da kažem, da je bio veoma takmičarski nastrojen i vrištao je kada bi osvojio poen protiv mene. Ali, za vašu informaciju, osvojila sam mnogo poena protiv njega - nasmejala je novinare u Kini Sabalenka i nastavila:

- Trenirali smo nekoliko puta. Nadam se da sam bila dobar partner za trening. Vidim da mu dobro ide u Šangaju. Zaista se nadam da će stići do kraja. Ako osvoji turnir, moći ću da kažem da je sve to zahvaljujući meni! Mnogo smo se zabavili u Grčkoj. Volim njega i njegovu suprugu Jelenu. Uvek je spreman da mi da savet. Tako su ljubazni. Išli smo na večeru i odlično smo se proveli.

Arina Sabalenka prva je teniserka na svetu. Rođena je u Minsku pre 27 godina, a u svojoj kolekciji ima 21 osvojen turnir, od toga četiri grendslema - Australijen open (2023, 2024) i US open (2024, 2025).