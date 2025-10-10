Rutinska pobeda američke teniserke.
U DRUGOM SETU JE POČISTILA SA "NULOM"! Gof se plasirala u polufinale turnira u Vuhanu
Američka teniserka Koko Gof plasirala se danas u polufinale turnira u Vuhanu, pošto je pobedila 57. teniserku sveta Lauru Zigemund iz Nemačke posle dva seta, 6:3, 6:0.
Treća teniserka sveta pobedila je posle sat i 25 minuta.
Koko Gof Foto: VBKS, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Gof je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.
U polufinalu Gof će igrati protiv pobednice duela Poljakinje Ige Švjontek i Džasmin Paolini iz Italije.
