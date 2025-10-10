Novak Đoković na meču u Šangaju

Novak Đoković se oglasio kratkom porukom pred polufinale Mastersa u Šangaju, gde ga sutra čeka duel sa Valentinom Vašerom iz Monaka, 204. igračem sveta.

Na društvenim mrežama, Đoković se oglasio, i to na kineskom jezikom što je oduševilo tamošnju publiku.

Đoković je na kineskom jeziku poručio: „I dalje se borim“, pokazujući da je potpuno fokusiran i motivisan za završnicu turnira, uprkos povredama sa kojima se bori.

Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.