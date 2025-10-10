Slušaj vest

Novak Đoković se oglasio kratkom porukom pred polufinale Mastersa u Šangaju, gde ga sutra čeka duel sa Valentinom Vašerom iz Monaka, 204. igračem sveta.

Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama, Đoković se oglasio, i to na kineskom jezikom što je oduševilo tamošnju publiku.

Đoković je na kineskom jeziku poručio: „I dalje se borim“, pokazujući da je potpuno fokusiran i motivisan za završnicu turnira, uprkos povredama sa kojima se bori.

Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.

Novak Đoković sa Jelenom i Arina Sabalenka sa partnerom tokom odmora u Grčkoj
profimedia-1044346039.jpg
profimedia-1044349988.jpg
halid nole 1.jpg

Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem Izvor: Arena tenis