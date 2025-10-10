Moćna poruka srpskog asa pred sutrašnji meč.
Tenis
U ŠANGAJU SU SVI ODUŠEVLJENI OVIM GESTOM NOVAKA ĐOKOVIĆA! Srbin se oglasio na kineskom jeziku pred polufinale, pogledajte šta je imao da poruči!
Slušaj vest
Novak Đoković se oglasio kratkom porukom pred polufinale Mastersa u Šangaju, gde ga sutra čeka duel sa Valentinom Vašerom iz Monaka, 204. igračem sveta.
Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Na društvenim mrežama, Đoković se oglasio, i to na kineskom jezikom što je oduševilo tamošnju publiku.
Đoković je na kineskom jeziku poručio: „I dalje se borim“, pokazujući da je potpuno fokusiran i motivisan za završnicu turnira, uprkos povredama sa kojima se bori.
Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.
Reaguj
Komentariši