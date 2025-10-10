Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je u četvrtfinalu pobedio sedmog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle dva seta, 6:4, 6:4.

Medvedev, 18. igrač sveta, uzeo je dva puta servis australijskom teniseru, dok De Minor nije osvojio nijedan brejk.

Medvedev će u polufinalu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u četvrtfinalu pobedio 13. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

U drugom polufinalu sastaće se srpski teniser Novak Đoković i 204. igrač sveta Valanten Vašro iz Monaka.

(Beta)

Ne propustiteTenis"VI STE LUDI! ŠOKIRAN SAM!" Novi skandal kontroverznog Rusa! Skinuo se i krenuo da se svađa sa sudijom, pa pomenuo Nadala
Medvedev u raspravi sa sudijom
TenisMEDVEDEV UZ MUKE DO ČETVRTFINALA ŠANGAJA: Ruski teniser slavio nad Tijenom posle tri seta
Danil Medvedev
TenisOVAKO NEŠTO MOŽE DA KAŽE SAMO "LUDI" RUS: Ovde svi pate, volim kada je tako...
Medvedev dobro raspoložen posle pobede
TenisSINER I MEDVEDEV BRUTALNI U KINI! Zahuktava se na mastersu u Šangaju
Siner u trećem kolu u Šangaju

Partizan, Efes, koreografija Izvor: Kurir