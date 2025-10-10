Meč je trajao sat i 53 minuta.
MEDVEDEV U POLUFINALU ŠANGAJA: Rus lako izašao na kraj sa De Minorom
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je u četvrtfinalu pobedio sedmog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle dva seta, 6:4, 6:4.
Medvedev, 18. igrač sveta, uzeo je dva puta servis australijskom teniseru, dok De Minor nije osvojio nijedan brejk.
Medvedev će u polufinalu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u četvrtfinalu pobedio 13. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.
U drugom polufinalu sastaće se srpski teniser Novak Đoković i 204. igrač sveta Valanten Vašro iz Monaka.
(Beta)
