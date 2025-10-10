ČELENDŽER NA MAJORKI: Radivojević protiv Kostović u polufinalu
Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u polufinale čelendžera u Majorki, pošto je u četvrtfinalu pobedila 363. igračicu sveta Nemicu Nomu Nohu Akuge posle dva seta, 6:0, 7:5.
Radivojević, 173. igračica sveta, uzela je šest puta servis nemačkoj teniserki, dok je Akuge osvojila dva brejka.
Radivojević će u polufinalu igrati protiv svoje sunarodnice, 213. teniserke sveta Teodore Kostović, koja je u četvrtfinalu pobedila 132. igračicu sveta Argentinku Mariju Lurdes Karle posle dva seta, 6:4, 6:2.
Meč između srpske i argentinske teniserke trajao je sat i 32 minuta.
Kostović je sedam puta uzela servis argentinskoj teniserki, dok je Karle osvojila četiri brejka.
U drugom polufinalu sastaće se 86. teniserka sveta Argentinka Solana Sijera i 196. igračica sveta Andrea Lazaro Garsija iz Španije.
(Beta)