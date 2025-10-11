Svi događaji
11:25

3:6 - Prvi set završen

Novak je poražen u ovom delu igre, ali više od toga brine činjenica da je Đoković u velikom problem sa povredom. Uopšte ne deluje dobro ova situacija.

11:22

3:5 - Brejk! Baš, baš loše...

Novak se teško kreće. Bez previše problema Vašero pravi brejk.

11:16

Medicinski tajm-aut

Novaku se ukazuje pomoć na terenu, trenutno dobija masažu (donji deo leđa).

11:13

3:4 - Problem, Đoković traži pomoć

Ponovo bez izgubljenog poena Vašero dolazi do gema. Nije dobro jer Novak traži pomoć lekara.

11:09

3:3 - Dobri servisi

Đoković je pojačao početni udarac i bez problema stigao do izjednačenja.

11:04

2:3 - Velika borba, ali...

Došao je Đoković do 40:40, ali potom su presudili dobri servisi tenisera iz Monaka.

10:58

2:2 - Uzvraća i Novak 

Bez problema i za Đokovića u drugom servis gemu.

10:54

1:2 - S nulom

Lak servis gem za Vašeroa, bez izgubljenog poena ga dobija.

10:52

1:1 - Šok! Odmah uzvraća Vašero

Jako slab početni servis gem za Đokovića, pa Valentin odmah vraća brejk.

10:47

1:0 - Brejk!

Početak iz snova. Novak odmah lagano pravi brejk i dolazi do prenosti.

10:36

Počinjemo!

Igrači privode zagrevanje kraju i meč kreće. Igrač iz Monaka je prvi na servisu

9:58

Već izbacio jednog Srbina

Valentin je na putu do polufinala izbacio Lasla Đerea u prvom kolu, a oonda su redom padali Bublk, Mahač, Griekspor i Rune.

9:52

Nole apsolutni favorit

Kladionice nemaju dilemu. Kvota na pobedu Đokovića iznos 1,14, dok trijumf Vašeroa vredi čak 6.70.