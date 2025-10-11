ĐOKOVIĆ - VAŠERO: Ogroman problem! Izgubljen set, a to nije najgore...
Srpski teniser Novak Đoković u polufinale mastersa u Šangaju igra protiv Valentina Vašeroa iz Monaka.
Rival najboljeg igrača svih vremena je najveće iznenađenje turnira obzirom da se nalazi 204. mestu ATP liste.
U drugom polufinalu od 13 časova sastaju se Medvedev i Riderkneh.
Tekstualni prenos meča Đokovića pratite na našem portalu.
3:6 - Prvi set završen
Novak je poražen u ovom delu igre, ali više od toga brine činjenica da je Đoković u velikom problem sa povredom. Uopšte ne deluje dobro ova situacija.
Medicinski tajm-aut
Novaku se ukazuje pomoć na terenu, trenutno dobija masažu (donji deo leđa).
3:4 - Problem, Đoković traži pomoć
Ponovo bez izgubljenog poena Vašero dolazi do gema. Nije dobro jer Novak traži pomoć lekara.
2:3 - Velika borba, ali...
Došao je Đoković do 40:40, ali potom su presudili dobri servisi tenisera iz Monaka.
1:1 - Šok! Odmah uzvraća Vašero
Jako slab početni servis gem za Đokovića, pa Valentin odmah vraća brejk.
Već izbacio jednog Srbina
Valentin je na putu do polufinala izbacio Lasla Đerea u prvom kolu, a oonda su redom padali Bublk, Mahač, Griekspor i Rune.