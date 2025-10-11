Slušaj vest

Novak Đoković neće igrati finale mastersa u Šangaju, pošto je izgubio od 204. igrača na svetu Valentina Vašeroa iz Monaka - 3:6, 4:6.



Imao je Novak Đoković (38) silnu želju da se domogne još jedne titule na mastersu, uz njega je bila i kineska publika, ali jednostavno nije imao rešenje za anonimusa iz Monte Karla.

Novak Đoković i Valentin Vašero na mastersu u Šangaju 2025. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Uz zdravstvene probleme koji su ga pratili tokom turnira u Šangaju prilično lako Novak Đoković je izgubio meč. Ostao je Srbin bez finala i vrednom trofeja, iako mu se sve otvorilo u Šangaju, pošto je Karlos Alkaraz odustao od turnira, a Janik Siner doživeo senzacionalan poraz od Talona Grikspora kojem je predao meč.

Međutim, poraz od Valentina Vašeroa (26) koji je 204. na svetu nije jedini u bogatoj Đokovićevoj karijeri, kada su u pitanju teniski anonimusi. Specijalizovani teniski portal Tennis 365 objavio je listu Novakovih neobjašnjivih poraza tokom karijere.

Prijatelji pre svega - Filip Krajinović i Novak Đoković Foto: Printskrin

Najslabiji rejting u trijumfu protiv najboljeg tenisera današnjice imao je Srbin Filip Krajinović, koji je kao 319. na svetu savladao Noleta 2010. u Beogradu.

Novak je gubio i od Rajlija Opelke 2025. kada je ovaj bio 293. na ATP listi. Valentin Vašero kao 204. na planeti treći je na listi.

Dalje sledi Danijel Himeno-Traver koji je kao 178. na svetu bio bolji od Novaka u Barseloni i to na početku njegove karijere.

Na listi je još Rus Danijel Istomin koji je kao 117. na ATP pobedio Đokovića u osmini finala Australijen opena 2017. godine.

Kurir sport/Tennis 365