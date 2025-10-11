Slušaj vest

Šesta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u finale turnira u Vuhanu, pošto je u polufinalu pobedila prvu igračicu sveta Beloruskinju Arinu Sabalenku posle tri seta, 2:6, 6:4, 7:6.

Pegula je sedam puta uzela servis beloruskoj teniserki, dok je Sabalenka, koja je branila titulu na turniru u Vuhanu, osvojila osam brejkova.

Američka teniserka osvojila je pet poena direktno iz servisa, dok je Sabalenka zabeležila 10 asova.

Pegula će u finalu igrati protiv svoje sunarodnice, treće teniserke sveta Koko Gof, koja je u polufinalu pobedila osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini.

