Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale turnira u Vuhanu, pošto su u polufinalu pobedile nemačko-mađarski par Laure Zigemund i Fani Štolar posle tri seta, 6:1, 4:6, 11:9.

Srpska i kazahstanska teniserka uzele su pet puta servis nemačko-mađarskom tandemu, dok su Zigemund i Štolar osvojile tri brejka.

Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv češko-australijskog para Katerine Sinijakove i Storm Hanter, koji je u polufinalu pobedio slovačko-britanski dubl Tereze Mihalikove i Olivije Nikols.

(Beta)

Ne propustiteTenisJOŠ JEDNA SENZACIJA U ŠANGAJU: Medvedev eliminisan! Francuz je drugi finalista
Danil Medvedev
TenisPRŠTALO JE U MEČU ZA FINALE VUHANA: Pegula srušila Sabalenku i plasirala se u borbu za trofej
Džesika Pegula
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ ODBIO DA ODGOVORI NA PITANJE: Sledeće, molim...
Novak Đoković, Masters Šangaj
TenisSLEDI BORBA ZA TROFEJ! Amerikanka opravdala ulogu favorita - srušila Paolini i izborila plasman u finale!
Koko Gof

"NAŠA REPREZENTACIJA JE DALEKO KVALITETNIJA OD ALBANSKE!" Rastu tenzije pred večerašnju utakmicu: Pokušava se okolna destabilizacija Izvor: Kurir televizija