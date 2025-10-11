Meč je trajao sat i 31 minut.
JOŠ JEDAN KORAK DO TITULE: Krunić i Danilina u finalu u dublu na turniru u Vuhanu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale turnira u Vuhanu, pošto su u polufinalu pobedile nemačko-mađarski par Laure Zigemund i Fani Štolar posle tri seta, 6:1, 4:6, 11:9.
Srpska i kazahstanska teniserka uzele su pet puta servis nemačko-mađarskom tandemu, dok su Zigemund i Štolar osvojile tri brejka.
Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv češko-australijskog para Katerine Sinijakove i Storm Hanter, koji je u polufinalu pobedio slovačko-britanski dubl Tereze Mihalikove i Olivije Nikols.
