Teniser iz Monaka Valentin Vašero osvojio je Masters u Šangaju i podigao prvi pehar iz serije 1000 u karijeri.

Momak koji je u Šangaj stigao kao 204. teniser sveta posle velikog preokreta pobedio je Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) za dva sata i 11 minuta.

Francuzu, 54. na ATP listije za osvajanje prvog seta bio dovoljan jedan brejk, ali je Vašero, 204. na listi, u drugom setu uzvratio na isti način i tako uveo meč u treći, odlučujući set.

Vašero, koji je u polufinalu savladao Novaka Đokovića, uspeo je i treći set da osvoji zahvaljujući jednom brejku i tako stigne do pobede i najvećeg uspeha u karijeri, kao i plasmana među prvih 100 na sutrašnjoj ATP rang listi.

Vašero je osvajanjem pehara zaradio 1.124.380 američkih dolara, dok je Rinderkneš inkasirao 597.890.

