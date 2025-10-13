Slušaj vest

Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova nakon što je igrao polufinale mastersa u Šangaju.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Italijan Lorenco Muzeti, sada osmi igrač sveta, i Britanac Džek Drejper, koji je pao na devetu poziciju.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz sa 11.340 bodova, ispred Italijana Janika Sinera sa 10.000 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 5.930 bodova.

Najveći skok na ATP listi ostvario je Valanten Vašro iz Monaka, koji se nakon osvajanja titule na mastersu u Šangaju popeo sa 204. na 40. mesto.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je pao sa 47. na 49. mesto, Hamad Međedović je popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 64. igrač sveta, dok je Laslo Đere napredovao za tri mesta i sad zauzima 79. poziciju. Dušan Lajović je popravio svoj plasman za pet pozicija i sad je 121. igrač sveta.

ATP lista:

Karlos Alkaraz (Španija) 11.3402. Janik Siner (Italija) 10.000 Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930 Tejlor Fric (SAD) 4.645 Novak Đoković (Srbija) 4.580 Ben Šelton (SAD) 4.100 Aleks de Minor (Australija) 3.935 Lorenco Muzeti (Italija) 3.645 Džek Drejper (Velika Britanija) 3.590 Karen Hačanov (Rusija) 3.190

49. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.066

64. Hamad Međedović (Srbija) 877

79. Laslo Đere (Srbija) 776

