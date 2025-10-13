BILO JE PROMENA U VRHU! Evo na kojem je mestu Đoković posle polufinala u Šangaju
Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova nakon što je igrao polufinale mastersa u Šangaju.
Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Italijan Lorenco Muzeti, sada osmi igrač sveta, i Britanac Džek Drejper, koji je pao na devetu poziciju.
Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaraz sa 11.340 bodova, ispred Italijana Janika Sinera sa 10.000 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 5.930 bodova.
Najveći skok na ATP listi ostvario je Valanten Vašro iz Monaka, koji se nakon osvajanja titule na mastersu u Šangaju popeo sa 204. na 40. mesto.
Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je pao sa 47. na 49. mesto, Hamad Međedović je popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 64. igrač sveta, dok je Laslo Đere napredovao za tri mesta i sad zauzima 79. poziciju. Dušan Lajović je popravio svoj plasman za pet pozicija i sad je 121. igrač sveta.
ATP lista:
- Karlos Alkaraz (Španija) 11.3402.
- Janik Siner (Italija) 10.000
- Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930
- Tejlor Fric (SAD) 4.645
- Novak Đoković (Srbija) 4.580
- Ben Šelton (SAD) 4.100
- Aleks de Minor (Australija) 3.935
- Lorenco Muzeti (Italija) 3.645
- Džek Drejper (Velika Britanija) 3.590
- Karen Hačanov (Rusija) 3.190
.....
49. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.066
64. Hamad Međedović (Srbija) 877
79. Laslo Đere (Srbija) 776
