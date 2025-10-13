Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za sedam pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 49. mesto.

Danilović je 49. teniserka sveta sa 1.188 bodova.

Najbolja srpska teniserka nalazi se u lošoj formi u poslednje vreme. Nedavno je u Vuhanu eliminisana u prvom kolu, a danas je posle dva meseca konačno upisala trijumf. Uz dosta muke pobedila je 171. teniserku sveta Nao Hibino na WTA turniru u Osaki. Uspela je da prekine crni niz, ali nije oduševila igrom.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je plasmanom u finale čelendžera na Majorki napredovala za 25 pozicija i time ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri - 148. mesto.

Nina Stojanović je pala sa 165. na 167. mesto, dok je Teodora Kostović, koja je izgubila od Radivojević u polufinalu turnira na Majorki, takođe ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri, popevši se sa 213. na 186. poziciju.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi, mesta su zamenile Amerikanka Džesika Pegula, sada peta igračica sveta, i Ruskinja Mira Andrejeva, koja je pala na šestu poziciju.

Među 10 najboljih teniserka sveta se sad nalazi i Ruskinja Ekaterina Aleksandrova, koja je na 10. mestu na WTA listi zamenila Kineskinju Ćinven Džen, sada 11. igračicu sveta.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.400 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.768 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 7.873 boda.

