U DRUGOM SETU GA JE RAZBIO! Kecmanović pregazio Milera i plasirao se u osminu finala turnira u Stokholmu
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu pobedio 43. igrača sveta Francuza Aleksandra Milera posle dva seta, 6:4, 6:1.
Kecmanović, 49. igrač sveta, uzeo je šest puta servis francuskom teniseru, dok je Miler osvojio dva brejka.
Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS
Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 63. tenisera sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i 149. igrača sveta Estonca Marka Lajala.
