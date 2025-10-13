Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu pobedio 43. igrača sveta Francuza Aleksandra Milera posle dva seta, 6:4, 6:1.

Kecmanović, 49. igrač sveta, uzeo je šest puta servis francuskom teniseru, dok je Miler osvojio dva brejka.

Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 63. tenisera sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i 149. igrača sveta Estonca Marka Lajala.

