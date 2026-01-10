Slušaj vest

Još uvek je u svetu tenisa tema broj jedan katastrofalan nastup egipatske teniserke Hajar Abdelkader na turniru u Najrobiju.

Abdelkader je ponela titulu najgore teniserke u istoriji. Na ITF turnir W35 u Najrobiju ušla je zahvaljujući specijalnoj pozivnici, a u duelu prvog kola protiv Nemice Lorene Šedel, inače 1.026. igračice sveta, poražena je nakon samo 37 minuta igre.

Nemica je slavila sa 6:0, 6:0, a Abdelkader je na meču osvojila samo tri poena.

Ono što je svima bilo očigledno i to nakon prvog dodira s lopticom jeste da Abdelkader nikada u životu ranije nije uzela reket u ruke, a o propustu organizatora se još uvek priča.

Iako turnir nije visokog ranga, radi se o seniorskom turniru na kojem nastupaju profesionalci i ceo svet se pitao kako se dogodio takav propust te otkud ona na turniru.

Poseban deo snimaka meča je onaj u kojima Abdelkader nije znala teniska pravila, pa joj je protivnica objašnjavala šta treba da radi i gde da se pozicionira pre servisa.

Zbog žestokih pritisaka javnosti, o svemu je morao da se oglasi i Egipatski teniski savez. Oni su još i pojačali misteriju poručivši da ni oni ne znaju ko je ona, da nije članica saveza, niti ima ikakve veze s tenisom u Egiptu.

"Igračica nije registrovana u evidenciji Egipatskog teniskog saveza, niti je uključena u bilo koji od zvaničnih spiskova muških i ženskih igrača. Proverili smo dostupne podatke i oni ukazuju na to da trenutno boravi u Keniji", naveli su u zvaničnom saopštenju saveza.

