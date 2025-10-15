Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se danas u četvrtfinale turnira u Osaki, pošto je pobedila 48. teniserku sveta Amerikanku Ešlin Kruger posle dva seta, 6:4, 6:4.

Danilović, 49. teniserka sveta, pobedila je posle 78 minuta.

Olga na turniru u Osaki Foto: PAUL MILLER / AFP / Profimedia, MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia

Ona je u prvom gemu prvog seta napravila brejk i posle gema na svoj servis povela je 2:0. Kruger je vratila brejk u četvrtom gemu i izjednačila na 2:2, ali joj je Danilović u narednom gemu ponovo oduzela servis i povela 3:2.

Srpska teniserka je sačuvala prednost brejka i povela u meču.

Ona je u trećem gemu drugog seta napravila brejk, koji joj je bio dovoljan za osvajanje seta i pobedu.

Danilović će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča Belgijanke Eliz Mertens i Čehinje Tereze Valentove.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteTenisITALIJANI PLASIRALI ŠOKANTNU VEST! SINER PRESKAČE DVA VAŽNA TAKMIČENJA! Ovo je sjajna prilika za Novaka, poznato zbog čega se Italijan odlučio na takav potez!
Ju-Es open, Janik Siner
TenisNOVAKOVA DRUGARICA DIVLJALA NA TERENU! Sabalenka reketom pogodila skupljača loptica usred meča
Sabalenka bacila reket
TenisTENISKI TURNIR U ALMATIJU: Hamad Međedović zaustavljen na staru
Hamad Međedović
TenisPRAVAC ČETVRTFINALE: Miomir Kecmanović uspešan u dublu
profimedia-1018989253.jpg

Olga Danilović pobeda na Australijan openu Izvor: Eurosport TV