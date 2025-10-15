Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se danas u četvrtfinale turnira u Ningbou, pošto su pobedile američko-nemački dubl Sofiju Kenin i Lauru Zigemund posle dva seta, 6:2, 7:5.

Krunić i Danilina, koje su treći nosioci, pobedile su posle sat i 37 minuta.

One su u prvom setu napravile četiri brejka, u odnosu na jedan brejk protivnica, i povele u meču.

Kenin i Zigemund su dobro počele drugi set i povele 4:1, a Krunić i Danilina su uspele da izjednače na 4:4. Parovi su posle toga osvojili po gem na svoj servis, a srpsko-kazastanski dubl je u 11. gemu napravio brejk i poveo 6:5.

U narednom 12. gemu Krunić i Danilina su osvojile gem na svoj servis i posle prve meč lopte plasirale se u četvrtfinale.

Njihove protivnice biće Amerikanka Nikol Melihar-Martines i Ruskinja Ljudmila Samsonova.

Kurir sport/Beta