Slušaj vest

Olga Danilović važi za jednu od najlepših teniserki planete, a kada je odlučila da zaigra u dubl kombinaciji sa Martom Kostjuk na turniru u Vuhanu svet je dobio par o kom svi pričaju.

Po teniskim krugovima odmah su krenule priče da su Olga i Marta najatraktivniji dubl par ikada, a o svemu su pisali i britanski mediji koji su veličali njihovu lepotu.

1/30 Vidi galeriju Olga Danilović Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Ukrajinska teniserka, Marta Kostjuk, nedavno je proslavila 23. rođendan i trenutno se nalazi na 28. mestu na WTA listi, a zbog svoje lepote veoma je popularna na društvenim mrežama, te je na Instagramu prati preko 400 hiljada ljudi.

Nedavno je svoje pratioce oduševila objavom iz Crne Gore i fotografijama na kojima je pokazala zategnuto telo u kupaćem kostimu.

Očekivano, objava je izazvala puno reakcija, "sviđanja" i komentara, posebno od strane muškaraca koji prate njenu karijeru, ali i objave na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Marta Kostjuk na odmoru u Crnoj Gori Foto: Instagram/martakostyuk

Sanjala da se uda za Novaka

Za Martu Kostjuk se i danas vezuje priznanje da je u mlađim danima maštala da se uda za Novaka Đokovića.

- Kada sam odrastala nisam stvarno imala idola. Volela sam da gledam Novaka Đokovića. Zapravo, do devete godine sam verovala da će on da bude moj muž. Ali nisam se ugledala na njega, nismo isti na terenu. Njegov stil je... Pa, verovatno niko nema takav stil - rekla je Kostjukova 2022. godine nakon pobede na jednom meču na turniru u Štutgartu.

1/8 Vidi galeriju Marta Kostjuk Foto: Instagram/martakostyuk

Mrzi Novakovu drugaricu

Nakon što su počeli sukobi Ukrajine i Rusije, ukrajinske teniserke su uglavnom izbegavale pozdrav sa teniserkama iz Rusije, ali i Belorusije, nakon njihovih mečeva.

Marta je jedna od njih. Birala je kome će pružiti ruku, a kome ne.

Njeni mečevi sa Arinom Sabalenkom, Beloruskinjom poznatoj po odličnom odnosu sa Novakom Đokovićem, izazvali su puno kontroverze.

Ukrajinka nijednom nije želela da se rukuje sa Sabalenkom, a takve gestove nisu svi prihvatili sa oduševljenjem.

Golim grudima na naslovnoj strani

Tokom leta 2024. godine ljubitelji tenisa su ostali u šoku kada su videli jednu naslovnicu magazina "Vog". Marta je pozirala u izdanju u kakvom je niko do tada nije video.

Skinula se i, za specijalno izdanje posvećeno Olimpijskim igrama, pozirala gola, tako što je rukama prekrila grudi.

- Čast mi je što predstavljam Ukrajinu - bila je njena poruka.

Naravno da je i ta fotografija imala ozbiljan odjek i to ne samo u svetu tenisa.

Nisu se proslavile

Uprkos velikoj pažnji koju su izazvale, Olga i Marta nisu imale sreće ni u Kini. Već u prvom kolu turnira u Vuhanu ispale su od šestih nositeljki, Aleksandre Panove i Guo Hanju, u dva seta (7:5, 6:3).

Odmah posle toga kombinacija je pukla i par se rastao, a Olga je u Osaki igrala dubl sa Žaklin Kristijan iz Rumunije. Ipak, ni ovaj par se nije proslavio, te je ispao od ukrajinsko-japanskog para Nadije Kičenok i Makoto Ninomije posle tri seta, 5:7, 7:5, 6:10

BONUS VIDEO: