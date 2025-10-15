Slušaj vest

Ovogodišnje izdanje najprestižnijeg teniskog egzibicionog turnira na svetu, Slema šest kraljeva (Six Kings Slam) koji se od prošle godine održava u okviru kulturno-zabavnog festivala Sezona Rijada (Riyadh Season) u glavnom gradu Kraljevine Saudijske Arabije sa posetom od preko 20 miliona ljudi – predstaviće najveće zvezde „belog sporta“ u proteklih pet godina.

U četvrtfinalnim mečevima koji se odigravaju danas, rekete će od 18:30 po našem vremenu ukrstiti drugi igrač sveta i braneći šampion Janik Siner i nekadašnji trećeplasirani na ATP rang listi Stefanos Cicipas, a posle njih – aktuelni treći igrač sveta Saša Zverev i četvrti Tejlor Fric.

U četvrtak 16. oktobra u takmičenje od polufinala “ulaze” i ove godine privilegovani prvi igrač sveta i najbolji svih vremena – Karlos Alkaraz i Novak Đoković, gde Španac igra od 18:30 protiv pobednika meča Zvereva i Frica, a Srbin protiv boljeg iz susreta Siner – Cicipas. Finale je na programu u subotu 18.oktobra, a s obzirom na nedavne povrede i iznenađujuće poraze igrača koji su učestvovali na Mastersu u Šangaju – možda nam donese još jedan par iznenađujućih učesnika iz ove posebne selekcije. Svaki od učesnika će biti nagrađeni za svoj nastup honorarom od 1.5 miliona američkih dolara, dok će pobednik inkasirati 6 miliona za ostvarene 2 ili 3 pobede. Ceo turnir će premijerno biti besplatno strimovan za pretplatnike na platformi Netfliks.

“Ne pokušavamo da sakrijemo to za koliko para igramo ovde, i ne bih bio iskren da nam taj nivo isplate ne pruža dodatnu motivaciju u odnosu na ostale egzibicije”, naglasio je branilac trofeja Janik Siner, oporavljen posle neugodne povrede i predaje meča protiv Grikspura u Šangaju. Sudeći po tome da je primećen na evroligaškom meču Crvene zvezde i Žalgirisa, i Novak Đoković se oseća bolje posle njegove povrede i poraza od osvajača turnira Vašeroa.

Po broju osvojenih Grend Slemova Đoković sa rekordnih 24 predvodi aktuelne i nekadašnje prvoplasirane igrače ATP rang liste, a slede Alkaraz sa 6 i Siner sa 4. Od preostale trojice, najčešći finalista Slemova bivao je Zverev (3 puta – poražen od Alkaraza u Parizu prošle, Sinera u Melburnu ove godine i Tima u Njujorku 2020. ), zatim Cicipas (2 – oba puta poražen od Đokovića) i na kraju Fric – poražen od Sinera na Ju Es Openu prošle godine.

Velike zvezde koje nastupaju danas dočekane su izuzetno u Rijadu, a da se ozbiljno treniralo od samog dolaska u Kraljevinu videlo se na sledećim fotografijama:

(Vuk Brajović)

