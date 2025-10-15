Janik Siner na turniru u Pekingu

Drugi teniser sveta Janik Siner plasirao se u polufinale egzibicionog turnira Slem šest kraljeva koji se održava u prestonici Saudijske Arabije Rijadu.

Siner je u četvrtfinalu sa 2:0, po setovima, 6:2, 6:3, savladao Grka Stefanosa Cicipasa, a meč je trajao svega 75 minuta.

Bio je Siner dominantan u duelu sa Cicipasom koji ga je pobedio u šest od devet prethodnih međusobnih duela, ali mu večeras Italijan nije ostavio nikakvu šansu.

On će u polufinalu igrati protiv najboljeg tenisera svih vremena Srbina Novaka Đokovića.

U drugom polufinalu sastaju se prvi igrač sveta Španac Karlos Alkaraz i Amerikanac Tejlor Fric koji je ranije danas u četvrtfinalu bio bolji od Nemca Aleksandera Zvereva sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4.