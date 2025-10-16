Za plasman u polufinale turnira u Japanu Olga će se boriti protiv Čehinje Valentove.
WTA Osaka
OLGA SAZNALA RIVALKU U ČETVRTFINALU OSAKE: Srpkinji na crtu izlazi talentovana tinejdžerka iz Češke!
Češka teniserka Tereza Valentova plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Osaki, pošto je danas u osmini finala pobedila Belgijanku Elis Mertens rezultatom 6:4, 6:1.
Meč je trajao sat i 17 minuta.
Valentova, koja ima 18 godina i trenutno zauzima 78. poziciju na WTA listi, u četvrtinalu će igrati protiv srpske teniserke Olge Danilović, koja je u sredu bila bolja od Amerikanke Ešli Kruger sa 6:4, 6:4.
WTA turnir u Osaki igra se za nagradni fond od 275.094 dolara.
Kurir sport
