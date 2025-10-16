Slušaj vest

Češka teniserka Tereza Valentova plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Osaki, pošto je danas u osmini finala pobedila Belgijanku Elis Mertens rezultatom 6:4, 6:1.

Meč je trajao sat i 17 minuta.

Valentova, koja ima 18 godina i trenutno zauzima 78. poziciju na WTA listi, u četvrtinalu će igrati protiv srpske teniserke Olge Danilović, koja je u sredu bila bolja od Amerikanke Ešli Kruger sa 6:4, 6:4.

Olga na turniru u Osaki Foto: PAUL MILLER / AFP / Profimedia, MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia

WTA turnir u Osaki igra se za nagradni fond od 275.094 dolara.

Kurir sport

