Dvadesetdvogodišnja Radukanu trebalo je da nastupi na turnirima u Tokiju i Hong Kongu, ali je odlučila da se vrati kući kako bi se oporavila pre početka priprema za sezonu 2026. godine, prenosi Bi Bi Si.

U pripremama će ponovo sarađivati sa trenerom Fransiskom Roigom, s kojim je dogovorila nastavak saradnje i naredne sezone.

Radukanu je prošle nedelje u Vuhanu prekinula meč prvog kola protiv En Li pošto joj je tokom susreta imala problema sa pritiskom, a duel je prekinula pri vođstvu rivalke 6:1, 4:1.

Na turniru u Ningbou ove sedmice ponovo je imala medicinsku intervenciju tokom meča, koji je izgubila u tri seta od kineske teniserke Džu Lin, a u odlučujućem setu imala je vidne probleme sa leđima, povredom koja je muči već duže vreme.

Uprkos slabijem završetku godine, Radukanu može biti zadovoljna sezonom u kojoj se po prvi put posle više od tri godine vratila među 30 najboljih teniserki sveta.

Ove sezone zabeležila je 28 pobeda i stigla do polufinala u Vašingtonu, dok je najbolju nedelju imala u martu na mastersu u Majamiju, gde je stigla do četvrtfinala savladavši, između ostalih, osmu nositeljku Emu Navaro, pre nego što je izgubila od Džesike Pegule.