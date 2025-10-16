Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnja Radukanu trebalo je da nastupi na turnirima u Tokiju i Hong Kongu, ali je odlučila da se vrati kući kako bi se oporavila pre početka priprema za sezonu 2026. godine, prenosi Bi Bi Si.

U pripremama će ponovo sarađivati sa trenerom Fransiskom Roigom, s kojim je dogovorila nastavak saradnje i naredne sezone.

Radukanu je prošle nedelje u Vuhanu prekinula meč prvog kola protiv En Li pošto joj je tokom susreta imala problema sa pritiskom, a duel je prekinula pri vođstvu rivalke 6:1, 4:1.

Ema Radukanu protiv Arine Sabalenke u Sinsinatiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Dylan Buell / Getty images / Profimedia

Na turniru u Ningbou ove sedmice ponovo je imala medicinsku intervenciju tokom meča, koji je izgubila u tri seta od kineske teniserke Džu Lin, a u odlučujućem setu imala je vidne probleme sa leđima, povredom koja je muči već duže vreme.

Uprkos slabijem završetku godine, Radukanu može biti zadovoljna sezonom u kojoj se po prvi put posle više od tri godine vratila među 30 najboljih teniserki sveta.

Ove sezone zabeležila je 28 pobeda i stigla do polufinala u Vašingtonu, dok je najbolju nedelju imala u martu na mastersu u Majamiju, gde je stigla do četvrtfinala savladavši, između ostalih, osmu nositeljku Emu Navaro, pre nego što je izgubila od Džesike Pegule.

Ne propustiteTenisUŽAS! DRAMATIČNE SCENE NA TERENU! Poznata teniserka se umalo srušila - lekari joj merili pritisak, morala je da se hitno povuče sa turnira! FOTO
Ema Radukanu u Sinsinatiju
Tenis"TO JE DETE! ŽELITE DA GA IZBACIM?!" Bizarna scena u Sinsinatiju! Neočekivani haos tokom prave drame: "Plače već deset minuta..."
Ema Radukanu u Sinsinatiju
TenisKRAJ ZA OLGU U SINSINATIJU: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta
profimedia-1004264510.jpg
TenisHIT! PAS POZNATE TENISERKE UTRČAO NA TEREN! Pogledajte reakciju lepe Ruskinje kada je videla svog ljubimca pored sebe (VIDEO)
Ana Kalinskaja sa psom

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium