SVI ČEKAJU NJEGOVU ODLUKU, ON SE NEĆKA! Siner nikako da prelomi - nastup u završnici Dejvis kupa i dalje pod znakom pitanja!
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner izjavio je danas da još nije doneo odluku o tome da li će učestvovati u završnici Dejvis kupa, koja će se održati od 18. do 23. novembra u Bolonji, gde će Italija braniti trofej osvojen 2023. i 2024. godine.
"Još nisam odlučio, ne znam", rekao je Siner, a prenela televizija Skaj Sport.
Italijan je nedavno predao meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Holanđanina Talona Grikspora zbog grčeva u desnom bedru.
"Pokušavamo da shvatimo zašto sam imao te grčeve, ponekad nema pravog objašnjenja. To su stvari koje se dešavaju, ali sada sam dobro i to je najvažnije", dodao je Siner, koji će se u polufinalu saudijskog egzibicionog turnira "Six Kings Slam" u Rijadu sastati sa Novakom Đokovićem. Pobedniku turnira pripada nagrada od šest miliona dolara.
Predvođena Sinerom, Italija je 2023. godine osvojila drugi Dejvis kup u svojoj istoriji, prvi posle 1976, pobedivši u finalu Australiju. Prošle godine ponovo je trijumfovala, ovog puta protiv Holandije, i tako odbranila trofej.