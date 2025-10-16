Slušaj vest

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner izjavio je danas da još nije doneo odluku o tome da li će učestvovati u završnici Dejvis kupa, koja će se održati od 18. do 23. novembra u Bolonji, gde će Italija braniti trofej osvojen 2023. i 2024. godine.

"Još nisam odlučio, ne znam", rekao je Siner, a prenela televizija Skaj Sport.

Italijan je nedavno predao meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Holanđanina Talona Grikspora zbog grčeva u desnom bedru.

"Pokušavamo da shvatimo zašto sam imao te grčeve, ponekad nema pravog objašnjenja. To su stvari koje se dešavaju, ali sada sam dobro i to je najvažnije", dodao je Siner, koji će se u polufinalu saudijskog egzibicionog turnira "Six Kings Slam" u Rijadu sastati sa Novakom Đokovićem. Pobedniku turnira pripada nagrada od šest miliona dolara.

Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Predvođena Sinerom, Italija je 2023. godine osvojila drugi Dejvis kup u svojoj istoriji, prvi posle 1976, pobedivši u finalu Australiju. Prošle godine ponovo je trijumfovala, ovog puta protiv Holandije, i tako odbranila trofej.

