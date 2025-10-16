Svi događaji
Od najnovijeg
16:57

ŠEST KRALJEVA SLEMA NA NETFLIXU

Prvi dan turnira protekao je bez velikih uzbuđenja, pošto je Tejlor Fric pobedio Aleksandera Zvereva sa 6:3, 6:4, te tako zakazao duel sa Karlosom Alkarazom u polufinalu, dok je Janik Siner preslišao Stefanosa Cicipasa – 6:2, 6:3.

Kako su Alkaraz i Đoković imali prilivegiju da direktno prođu u polufinalu, tako je Siner odmah znao sa kim će se sastati.

Čitav turnir se prenosi uživo i ekskluzivno na Netflixu, od 15. do 18. oktobra i dostupan je svim pretplatnicima širom sveta bez dodatne naknade. Što znači, da će se meč Novaka Đokovića i Janika Sinera u Rijadu moći pratiti isključivo preko Netflixa.