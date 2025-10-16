ĐOKOVIĆ - SINER posle 20.00 časova
ĐOKOVIĆ - SINER: Teniski spektakl u Rijadu! Evo gde možete pratiti milionski duel
Novak Đoković i Janik Siner igraju u polufinalu turnira "Six Kings Slam", koji se održava u Rijadu (Saudijska Arabija).
16:57
ŠEST KRALJEVA SLEMA NA NETFLIXU
Prvi dan turnira protekao je bez velikih uzbuđenja, pošto je Tejlor Fric pobedio Aleksandera Zvereva sa 6:3, 6:4, te tako zakazao duel sa Karlosom Alkarazom u polufinalu, dok je Janik Siner preslišao Stefanosa Cicipasa – 6:2, 6:3.
Kako su Alkaraz i Đoković imali prilivegiju da direktno prođu u polufinalu, tako je Siner odmah znao sa kim će se sastati.
Čitav turnir se prenosi uživo i ekskluzivno na Netflixu, od 15. do 18. oktobra i dostupan je svim pretplatnicima širom sveta bez dodatne naknade. Što znači, da će se meč Novaka Đokovića i Janika Sinera u Rijadu moći pratiti isključivo preko Netflixa.
