Na njemu će nastupiti neki od najuticajnijih lokalnih i međunarodnih lidera iz sporta, zabave, tehnologije i medija, sa ciljem da razvije saradnju, inspiriše mlade i talente u usponu, podstakne inovacije i unapredi kreativnu ekonomiju na globalnom nivou.

Moderator današnjeg sportskog panela je bio poznati američki sportski voditelj Maks Kelerman, a učesnici - osnivač jednog od najvećih sportskih i medijskih fenomena današnjice - Ultimejt Fajta - Dejna Vajt, NBA legenda i komentator Šakil O’Nil i osvajač 24 Grend Slem trofeja Novak Đoković.

"Od detinjstva sam uvek bio sanjar. Kažu da prvo treba da spoznate veličinu pre nego što postanete veliki as, a za to sam imao velike uzore u Muhamedu Aliju, Šugar Rej Leonardu, Medžiku Džonsonu, Majklu Džordanu, Brus Liju. Često sam gledao kung-fu filmove, iz kojih sam shvatio da postajete najbolji kada pobedite svog učitelja – i zato bih svakog od svojih izazivača nastojao da nadmašim da bih I dalje ostao najbolji. Nastojim da pratim i slušam razne pozitivne uticaje, ljude koji su uspeli i šta su bile okolnosti I izazovi sa kojima su se susretali na tom putu, jer će to obogatiti vaš pogled na život i sve što u njemu planirate da stvarate – i posle sportske karijere", rekao je O’Nil.

Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

“Odrastao sam na planini, i u detinjstvu imao 3 sportska idola – Alberta Tombu, Pita Samprasa i Majkla Džordana. Uprkos činjenici da tenis nije imao tradiciju uspeha u mojoj zemlji, porodično smo verovali u želju da ću ostvariti moj san da postanem najbolji igrač na svetu. Bio sam blagosloven da u mojoj karijeri imam tenisku majku Jelenu Genčić i teniskog oca Nikolu Pilića koji su me univerzalno obogatili znanjem i iskustvima koja su imala presudni uticaj na moj sportski uspeh. Niče je govorio da je životni put ono što proživljavate u sebi, i u mom sportu to ima mnogo važnije značenje nego u timskim sportovima i onome što te čeka u raznim fazama karijere i onome što sledi kada se ona okonča”, nadovezao se Novak.

“Otac je često voleo da mi priča zastrašujuće priče o životu sportista posle karijere – i njihovom čestom propadanju, da moram ozbiljno da shvatim život. Kada ti otac, aktivni vojni poručnik, kaže da nešto treba da uradiš – to ne sporiš. Ta disciplina dovodi do prepoznavanja onoga što je najvažnije u ostvarivanju uspeha, i bio sam veoma srećan kada su mi se dešavale situacije da se takve vrednosti prirodno i spontano uvažavaju kao što je to bio slučaj kada sam upoznao Novaka, za koga sam već tada znao da će biti najveći teniser svih vremena”, prenosi “Šek”.

Novak Đoković konferencija Vimbldon 2025 Foto: Benjamin Gilbert / AFP / Profimedia

„Dugovečnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Zaista želim da vidim koliko daleko mogu da stignem. Ako pogledate sve svetske sportove - Lebron Džejms je i dalje jak, a ima 40 godina. Kristijano Ronaldo je i dalje sjajan, Tom Brejdi je igrao do svoje 40. godine – i to je neverovatno. Oni me takođe inspirišu, tako da želim da nastavim da igram I dalje I ispratim sve promene koje će se odigrati u našem sportu – što me posebno uzbuđuje. Iako ne mogu trenutno da otvoreno govorim o tome, osećam da će se u narednim godinama tenis u velikoj meri transformisati. Želim da budem deo tih promena, da budem rame uz rame sa mlađim asovima dok zajedno menjamo sport za decenije koje dolaze”, rekao je Novak, i zaključio uz osmeh:

“Još se neću penzionisati – i žao mi je ako sam time neke mlađe igrače razočarao!”

(Vuk Brajović)