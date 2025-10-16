Slušaj vest

Bolji od njega bio je italijanski teniser Janik Siner posle dva seta - 6:4, 6:2, koji je obezbedio finale turnira u kojem ga čeka Karlos Alkaraz.

Đoković je posle meča izneo svoje utiske.

"Iskreno, osećao sam se... Hvala vam, ljudi, na podršci. Prvo, hvala što ste došli u ovolikom broju, kao i prošle godine na turnir Šest kraljeva. Rijad, ti voliš tenis. Volim vas sve."

Potom je pohvalio Sinera

- Žao mi je što niste videli duži meč danas. Njegova je krivica, nije moja. Pokušao sam. Delovalo je kao da je protutnjao voz. Udarao je lopticu, bio je previše dobar i čestitam mu. Želim mu mnogo sreće u finalu.

Usledilo je pitanje o 100 titula, kao i načinu na koji danas igra protiv mlađih kolega na samom kraju karijere.

"Uvek je vredno jer tu je ljubav i strast prema tenisu. Izvinite na mom rečniku, ali nije lepo kada vam neko ispraši dupe ovako. Neverovatno je da sam još uvek sposoban da igram na visokom nivou, da budem u Top 10, Top 5. Trudim se, dajem sve od sebe, zahvalan sam na svemu što mi je Bog dao. Neverovatna je karijera. Voleo bih kada bi neko hteo da mi pozajmi mlađe telo na godinu dana. Šalim se. Još uvek imam motiv. Znam da je mnogo teže, pogotovo da igram protiv Janika i Karlosa, dok se ne desi. Hajde da vidimo", rekao je Novak Đoković.