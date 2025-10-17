Slušaj vest

Nakon što je ispao u singlu, eliminisan je i u četvrtfinalu dubla, gde je igrao sa Francuzom Aleksanderom Milerom.

Bolji od njih bili su Italijani Simone Boleli i Andrea Vavasori, koji su slavili posle tri seta – 4:6, 6:1, 10:5.

1/8 Vidi galeriju Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS

Meč je završila tenzična scena, pošto je na mreži došlo do rasprave i zategnute atmosfere nakon što su Italijani u jednom od poslednjih poena pogodili rivale direktno u telo, što se u tenisu smatra nesportskim potezom.

Kecmanović je zbog toga odbio da se rukuje sa protivnicima, dok je Miler najpre pružio ruku, a potom ušao u verbalni sukob sa rivalima.



