Miomir Kecmanović nije imao sreće na ATP turniru u Stokholmu pošto je u jednom danu zabeležio dva poraza.
HAOS NA KRAJU MEČA! KECMANOVIĆ ODBIO DA SE RUKUJE SA RIVALIMA! Izbila žestoka rasprava na mreži, otkriveno zbog čega je Srbin pobesneo na protivnike! FOTO
Nakon što je ispao u singlu, eliminisan je i u četvrtfinalu dubla, gde je igrao sa Francuzom Aleksanderom Milerom.
Bolji od njih bili su Italijani Simone Boleli i Andrea Vavasori, koji su slavili posle tri seta – 4:6, 6:1, 10:5.
Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS
Meč je završila tenzična scena, pošto je na mreži došlo do rasprave i zategnute atmosfere nakon što su Italijani u jednom od poslednjih poena pogodili rivale direktno u telo, što se u tenisu smatra nesportskim potezom.
Kecmanović je zbog toga odbio da se rukuje sa protivnicima, dok je Miler najpre pružio ruku, a potom ušao u verbalni sukob sa rivalima.
