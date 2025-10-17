Slušaj vest

Već duže vreme srpska teniserka Olga Danilović ne uspeva da se vrati u svoju prepoznatljivu formu, a danas je pretrpela još jedan poraz.

Olga nije uspela da se plasira u polufinale turnira u Osaki, pošto je danas posle tri seta poražena od Čehinje Tereze Valentove 6:4, 2:6, 3:6.Danilović, 49. teniserka sveta, poražena je od 78. igračice na WTA listi posle dva sata i sedam minuta.

Valentova je sedam puta oduzela servis srpskoj teniserki, koja je napravila četiri brejka.

U polufinalu, Valentova će igrati protiv Rumunke Žakelin Kristian.