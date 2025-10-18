ĐOKOVIĆ - FRIC 1:0
ĐOKOVIĆ - FRIC: Novak spasao tri brejk lopte!
Novak Đoković i Tejlor Fric igraju meč za treće mesto na teniskom turniru "Šest kraljeva slema" u Rijadu.
19:24
1. set - 4:3 - Nole spasao tri brejk lopte
Veoma naporan gem za Đokovića - iamo je puno posla koji je sam stvorio. Ali se na kraju ipak izvukao.
16:13
BORBA ZA TREĆE MESTO
Novak Đoković je poražen od Janika Sinera u polufinalu egzibicionog turnira “Slem šest kraljeva” u Rijadu, ali nije završio takmičenje u Saudijskoj Arabiji. Novaka očekuje meč za treće mesto protiv Tejlora Frica i ovaj duel je na programu u 18:30 časova po centralnoevropskom vremenu. Direktan prenos može da se gleda na platformi Netflix.
Turnir se završava spektaklom u finalu, a rivali su Karlos Alkaraz i Janik Siner. Planirani početak meča je oko 20.00 časova.
