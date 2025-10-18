Svi događaji
19:27

1. set - 5:4 - Drama traje...

Novak stiže do nove prednosti

19:25

1. set - 4:4 - Fric ekspres!

Amerikanac sa "nulom" osvaja gem.

19:24

1. set - 4:3 - Nole spasao tri brejk lopte

Veoma naporan gem za Đokovića - iamo je puno posla koji je sam stvorio. Ali se na kraju ipak izvukao.

19:14

1. set - 3:3 - I dalje nema brejka

Fric greši, ali odmah i ispravlja sve greške...

19:10

1. set - 3:2 - Lak gem za Đokovića

Bez muka osvaja servis-gem srpski teniser.

19:06

1. set - 2:2 - Novo izjednačenje

I dalje nema brejka, ali ni prilike za isti.

19:05

1. set - 2:1 - Novak siguran

Noleta služi servis...

18:57

1. set - 1:1 - Fric se mučio

Zapretio je Novak, ali nije uspeo da stigne do brejk prilike.

18:57

1. set - 1:0 - Dobar start

Fric je pružio otpor, ali ništ više od toga nije uspeo da uradi.

18:50

MEČ JE POČEO!

Novak će prvi servirati.

16:13

BORBA ZA TREĆE MESTO

Novak Đoković je poražen od Janika Sinera u polufinalu egzibicionog turnira “Slem šest kraljeva” u Rijadu, ali nije završio takmičenje u Saudijskoj Arabiji.  Novaka očekuje meč za treće mesto protiv Tejlora Frica i ovaj duel je na programu u 18:30 časova po centralnoevropskom vremenu. Direktan prenos može da se gleda na platformi Netflix.

Turnir se završava spektaklom u finalu, a rivali su Karlos Alkaraz i Janik Siner. Planirani početak meča je oko 20.00 časova.