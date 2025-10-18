Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković morao je da preda meč protiv Tejlora Frica na turniru "Šest Kraljeva" posle prvog seta zbog povrede koju je doživeo tokom ovog dela igre - 6:7 (4-7).

On se odmah i obratio. Prvo je odgovorio na pitanje kako se oseća?

- Ne sjajno, moram da se izvinim svima. Izvinite, ljudi. Izvinite što niste gledali drugi set, ali svaka čast Tejloru, igrali smo neke sjajne gemove na kraju prvog seta i ovo je možda bio jedan od najdužih setova koje sam ikada igrao, da budem iskren. Bilo kako bilo, ovo je bilo sjajno vreme u Rijadu, hvala svima što ste me dočekali ovako. Ovo je treći put da sam ovde u tri godine i ako uspem da nastavim sa ovim, vratiću se i sledeće.

Kakav je plan sada za Novaka Đokovića?

- Sada moram da se oporavim i da gledam šta je sa telom, da odigram poslednjih par turnira ove sezone.

Meč za treće mesto na turniru "Šest kraljeva slema" u Rijadu Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

