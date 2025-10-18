- Ne sjajno, moram da se izvinim svima. Izvinite, ljudi. Izvinite što niste gledali drugi set, ali svaka čast Tejloru, igrali smo neke sjajne gemove na kraju prvog seta i ovo je možda bio jedan od najdužih setova koje sam ikada igrao, da budem iskren. Bilo kako bilo, ovo je bilo sjajno vreme u Rijadu, hvala svima što ste me dočekali ovako. Ovo je treći put da sam ovde u tri godine i ako uspem da nastavim sa ovim, vratiću se i sledeće.