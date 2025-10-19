Slušaj vest

Najbolji danski teniser Holger Rune doživeo je užasnu povredu u finalu turnira u Stokholmu.

Danac je bio primoran da preda meč pri vođstvu protiv Francuza Uga Umberta (6:4, 2:2) zbog teške povrede Ahilove tetive.

Usred poena osetio je izuzetno oštar bol u levoj nozi i odmah je zatražio lekarsku pomoć. Bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi. Plakao je kao dete i hvatao se za glavu dok mu je medicinski tim ukazivao pomoć, a onda je iznet sa terena u suzama.

"Osetio sam da je puklo" rekao je uplakani Rune.

Kasnije se ispostavilo da je reč o pucanju Ahilove tetive, jednoj od najtežih povreda u sportu.

Nakon meča užasnu vest potvrdio je i njegov otac Aneke.

"Užasno je. Doktor je rekao da neće igrati šest meseci. Holger plače" rekao je za "BT", otac slavnog Danca.

