NOVAK RAZGALIO NAVIJAČE ZVEZDE! Posle bolnog izdanja u Rijadu niko nije očekivao ovakvu objavu Đokovića!
Posle neuspešne epizode na prestižnoj egzibiciji "Šest kraljeva" u Rijadu, Novak Đoković je mnoge iznenadio svojom objavom na Instagram storiju.
Nakon poraza od Janika Sinera u polufinalu turnira, Nole je u borbi za treće mesto zbog problema sa povredom bio prinuđen da preda meč Tejloru Fricu, kako ne bi pogoršao stanje pred nastavak sezone.
Pred sam put u Rijad Novak je u društvu Miloša Teodosića uživo pratio okršaj Crvene zvezde i Žalgirisa u Beogradskoj areni i očito je još uvek pod utiscima sa tog susreta. Naime, posle meča u Rijadu, srpski teniser je na svom Instagram storiju podelio zajedničku fotografiju sa Monekeom, što je izazvalo oduševljenje među navijačima Crvene zvezde.
Zvezda naredni meč ponovo igra na domaćem terenu 23. oktobra protiv Baskonije, a pristalice Zvezde se nadaju da će slavni as i na ovom susretu uživo bodriti voljeni klub.
Kurir sport