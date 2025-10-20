Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović zadržala je 49. mesto na danas objavljenoj WTA listi.

Danilović je 49. teniserka sveta sa 1.207 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je napredovala za tri mesta i sada zauzima 145. poziciju, Nina Stojanović je pala sa 167. na 169. mesto, dok je Teodora Kostović nazadovala tri pozicije i sada je 189. teniserka sveta.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi, Italijanka Džasmin Paolini i Elena Ribakina iz Kazahstana su popravile svoje pozicije za dva meta i sada su šesta i sedma teniserka sveta, dok su Amerikanka Medison Kiz i Ruskinja Mira Andrejeva pokvarile plasman zauzimaju osmu i devetu poziciju.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.390 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.703 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 7.863 boda.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.390

2. Iga Švjontek (Poljska) 8.703

3. Koko Gof (SAD) 7.863

4. Amanda Anisimova (SAD) 5.914

5. Džesika Pegula (SAD) 5.183

6. Džasmin Paolini (Italija) 4.525

7. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.505

8. Medison Kiz (SAD) 4.395

9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319