REKAO "NE" REPREZENTACIJI! Janik Siner "odjavio" Italiju, nećemo ga gledati na Dejvis Kupu!
Janik Siner, drugi teniser sveta, neće igrati za Italiju na Završnom turniru Dejvis kupa, koji se održava od 18. do 23. novembra u Bolonji.
Za razliku od njega, Španac Karlos Alkaras i Nemac Aleksandar Zverev, trenutno prvi i treći na ATP listi, potvrđeni su kao članovi svojih nacionalnih timova.
Italijani će ipak imati jak sastav – nastupiće Lorenco Muzeti, osmi na svetu. Organizatori su potvrdili spiskove svih osam reprezentacija koje učestvuju u četvrtfinalu.
Parovi četvrtfinala su:
Francuska – Belgija
Italija – Austrija
Španija – Češka
Argentina – Nemačka
