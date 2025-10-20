Slušaj vest

Janik Siner, drugi teniser sveta, neće igrati za Italiju na Završnom turniru Dejvis kupa, koji se održava od 18. do 23. novembra u Bolonji.

Za razliku od njega, Španac Karlos Alkaras i Nemac Aleksandar Zverev, trenutno prvi i treći na ATP listi, potvrđeni su kao članovi svojih nacionalnih timova.

Turir "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Italijani će ipak imati jak sastav – nastupiće Lorenco Muzeti, osmi na svetu. Organizatori su potvrdili spiskove svih osam reprezentacija koje učestvuju u četvrtfinalu.

Parovi četvrtfinala su:

Francuska – Belgija

Italija – Austrija

Španija – Češka

Argentina – Nemačka

