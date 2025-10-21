Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Bazelu, pošto je u prvom kolu izgubio od 158. igrača sveta Švajcarca Stana Vavrinke posle dva seta, 1:6, 6:7.

Kecmanović, 52. igrač sveta, uzeo je jednom servis švajcarskom teniseru, dok je Vavrinka osvojio tri brejka.

Srpski teniser osvojio je dva poena direktno iz servisa, dok je Vavrinka zabeležio 12 asova.

Vavrinka će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 11. tenisera sveta Norvežanina Kaspera Ruda i 78. igrača sveta Francuza Kantena Alisa.

