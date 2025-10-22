Slušaj vest

Nije Janik Siner neki ljubitelj egzibicionih mečeva, ali su ga izgleda Korejci ubedili da pristane da igra u Južnoj Koreji.

On i Karlos Alkaraz će po svemu sudeći ponovo igrati 10. januara, a mesto susreta je "Incheon Inspire Arena" u Seulu, koja je prethodih godina bila domaćin nekih velikih muzičkih, kulturni i sportskih događaja.

Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Poslednji put veliki tensiki meč na tom mestu su igrali Rodžer Federer i Pit Sampras 2007. godine.

Sponzor duela Sinera i Alkaraza je kompanija "Hyundai".

Alkaraz vodio 10:5 u pobedama, a meč u Koreji im neće biti upisan u zvaničnu statistiku.

Kurir sport / Sportske.net

