Janik Siner i Karlos Alkaraz igraće egzibicioni meč u Južnoj Koreji
Tenis
SINER I ALKARAZ IGRAJU U JUŽNOJ KOREJI: Sprema se egzibicioni spektakl u Seulu
Slušaj vest
Nije Janik Siner neki ljubitelj egzibicionih mečeva, ali su ga izgleda Korejci ubedili da pristane da igra u Južnoj Koreji.
On i Karlos Alkaraz će po svemu sudeći ponovo igrati 10. januara, a mesto susreta je "Incheon Inspire Arena" u Seulu, koja je prethodih godina bila domaćin nekih velikih muzičkih, kulturni i sportskih događaja.
Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Poslednji put veliki tensiki meč na tom mestu su igrali Rodžer Federer i Pit Sampras 2007. godine.
Sponzor duela Sinera i Alkaraza je kompanija "Hyundai".
Alkaraz vodio 10:5 u pobedama, a meč u Koreji im neće biti upisan u zvaničnu statistiku.
Kurir sport / Sportske.net
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši