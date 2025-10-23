Slušaj vest

Udruženje je objavilo format 10 mastersa, ali predsednik ATP Andrea Gaudenci nije želeo da precizira godinu u kojoj će arabijski masters debitovati, ni tačno mesto u kalendaru.

To je prvo proširenje formata mastersa od osnivanja serije pre 35 godina i dolazi u trenutku kada su igrači ponovo pozvali na preispitivanje kalendara takmičenja i gustog rasporeda.

"Sve što možemo da kažemo u ovoj fazi je da će to biti na početku sezone... U prvom delu sezone", rekao je Gaudenci tokom onlajn konferencije za novinare.

On je rekao da bi voleo da se jednonedeljni turnir sa 56 igrača održi u februaru, po završetku Australijan opena, nazivajući to boljim ishodom, a da bi bilo idealno da se uklopi u raspored turnira na Bliskom istoku i u Južnoj Americi.

To je poslednja u nizu odluka da se teniska takmičenja održe u bogatoj Saudijskoj Arabiji, gde su već prebačeni WTA finale i takmičenje mladih tenisera Finale za narednu generaciju, a u Rijadu se održava i egzibicioni turnir "Šest kraljeva".

1/7 Vidi galeriju Turir "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Gaudenci je rekao da je plan da se masters u Saudijskoj Arabiji održi od 2028. godine, a da će datum biti objavljen naredne godine.

"Februar je jedna od opcija... To je mogućnost, ništa još nije odlučeno", dodao je on.

(Beta)