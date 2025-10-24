Slušaj vest

Argentinski teniser Fakundo Bagnis dobrovoljno je prihvatio privremenu suspenziju!

To se dogodilo nakon što je kod njega ustanovljeno prisustvo nedozvoljene supstance tokom doping kontrole.

Janik Siner u finalu Sinsinatija Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Bagnis je tokom trajanja US Opena podvrgnut testiranju, nakon čega je utvrđeno prisustvo hidrohlorotiazida.

Pre Bagnisa, u doping aferi uhvaćen je Janik Siner, a i nekoliko godina nakon tog slučaja, još uvek se spekuliše o italijanskom teniseru.

