Janik Siner je uzdrmao svet doping skandalom, a sada se pojavio novi slučaj.
VELIKI SKANDAL! Posle Janika Sinera, pojavio se novi doping slučaj - evo ko je optužen!
Argentinski teniser Fakundo Bagnis dobrovoljno je prihvatio privremenu suspenziju!
To se dogodilo nakon što je kod njega ustanovljeno prisustvo nedozvoljene supstance tokom doping kontrole.
Bagnis je tokom trajanja US Opena podvrgnut testiranju, nakon čega je utvrđeno prisustvo hidrohlorotiazida.
Pre Bagnisa, u doping aferi uhvaćen je Janik Siner, a i nekoliko godina nakon tog slučaja, još uvek se spekuliše o italijanskom teniseru.
