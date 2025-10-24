Italijanski teniser juriša ka trofeju u Beču.
BUBLIK SJAJAN - SINER JOŠ BOLJI: Italijan u polufinalu teniskog turnira u Beču
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale teniskog turnira u Beču pošto je slavio nad Aleksanderom Bublikom sa 6:4, 6:4.
Meč je trajao sat i 18 minuta igre.
Kazahstanski teniser je bio sjajan, pružio je jak otpor, ali je Italijan najviše zahvaljujući odličnim servisima rešio meč u svoju korist.
Siner će se za finale Beča boriti protiv Australijanca Aleksa de Minora.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
