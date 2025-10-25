Slušaj vest

Da je “Sinkaraz” neologizam koji su prvi i drugi igrač sveta zaslužili zbog svega što su postigli na teniskom terenu (naročito u poslednjih 24 meseci) – potvrđeno je i najavom još jedne egzibicije u Seulu početkom 2026. (posle Rijada ove i prošle godine) u kojoj će Španac i Italijan inspirisati takmičarsku maštu jedan drugome – uz milione ljubitelja sporta koji definitivno ulazi u svoju novu fazu razvoja.

Osam Slem titula su Karlitos i Janik podelili između sebe od 2023., samo ove godine se 3 puta susreli u finalu najvećih turnira sezone, njihove trilere je posmatrao rekordni broj gledalaca na najvećim TV mrežama i tržištima širom sveta – a naredni klasik nam se smeši već 2. novembra pod svodovima La Defans Arene u Parizu.

Alkaraz i Siner u Rijadu Foto: Felice Calabro / Zuma Press / Profimedia

Ono što je posebno zanimljivo u strateškom smislu za predstojeći Pariski Masters – koji je preseljenjem iz (košarkaškog) Bersija u “siti” velegrada na Seni dobio drugi najveći auditorijum za tenis turneje (kapaciteta preko 17 hiljada) je adaptacija prvoplasiranog na ATP rang listi na uslove igre u dvorani, na betonu. Alkaraz je do sada u karijeri osvojio samo jedan turnir u ovim uslovima (i to tek ove godine, Roterdam ATP serije 500), dok je Siner tu neuporedivo uspešniji – i na turneji (Roterdam, Beč, Torino), i na slemovima (ako Melburn možemo da smatramo turnirom koji povremeno može da se svrsta u njih), na Dejvis Kupu i na egzibicijama. Kako su ATP i PIF upravo objavili da će turneja od 2028. dobiti još jedan “kratki” Masters u Saudijskoj Arabiji, Alkarazov tim uviđa da u ovom segmentu kaska za Sinerom – čiji znatno unapređeni servis (doživljen upravo u Rijadu i aktuelnom Beču) u ovim izuzetno brzim uslovima ostvaruje izuzetan uticaj na dalji tok poena i ravnotežu tokom meča. Iako ni jedan ni drugi ni jednom nisu došli u priliku da se bore za Masters titulu u “gradu svetlosti”, Alkaraz je bio taj koji je “žestoko podbacivao” u odnosu na njegove visoke standarde, “kukajući” medijima kako ne može da se navikne na odskok loptice i podesi “tajming” za svoje udarce. Zbog toga je Španac i došao najranije moguće na Defans, počastio obožavaoce atraktivnim potezima u treningu sa Hačanovom – u nastojanju da što pre oseti podlogu, loptice i atmosferu dok Siner ubedljivo gazi ka još jednoj tituli u (njemu praktično domaćem) Beču.

U Karlosovom delu žreba – “hajlajt” iz finala nedavno završenog Mastersa u Šangaju: potencijalni meč u drugom kolu rođaka Rinderkneša (Francuska) i Vašeroa (Monako), pozvanih da svojim prisustvom jučerašnje žrebanje učine još zanimljivijim. Ali, zabavu na stranu, taj deo žreba je napakovan teniskim dinamitom – gde će plasman u četvrtfinale želeti da izbore uvek neugodni finalista Brisela Lehečka, nekadašnji top 10 igrač Nori, impresivni osvajač ATP turnira u glavnom gradu Belgije Ože-Alijasim, snažni Nakašima i i dalje visoko rangirani Rud – pa će Alkaraz od drugog kola nadalje biti izazvan da igra svoj najbolji tenis do mogućeg meča sa Fricom, De Minorom ili Bublikom u polufinalu.

Aleksander Bublik Foto: STR / AFP / Profimedia

Braneći šampion Pariza Zverev je upravo na ovom turniru postigao svoj najboljih rezultat u poslednjih 12 meseci, impresivnom igrom i (previše) intenzivnim odnosom prema treninzima (trenirao čak i posle pobede u finalu). Trećeg nosioca iz Nemačke u trećem kolu potencijalno čeka repriza finala protiv Ambera (ili još jedan rovovski boj sa Fokinom), a u “velikom” četvrtfinalu sjajni protivnici poput Musetija i Medvedeva – za priliku za reprizu finala iz Melburna protiv drugog igrača sveta u polufinalu.

Zverev u trećem kolu u Šangaju Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA

U poređenju sa tri prethodna četvrtfinalna bloka žreba, donji (Sinerov) je zanimljiv – ali neuporedivo lakši. Sinera će (verovatno u utorak ili sredu) čekati bolji iz meča Mikelsen – Bergs, zatim Serundolo ili možda čak i naš Kecmanović (najbolji plasman ovde – 2 kolo, 2 puta), da bi u četvrtfinalu ukrstio rekete sa Šeltonom, Tijenom, Rubljevom ili drugi put u dve nedelje sa zemljakom Kobolijem. Videćemo sa koliko svežine i motiva će Janik doći u Pariz posle nastupa u “gradu valcera”, ali je sigurno da će Italijan želeti da što boljim nastupom potisne “negativnu štampu” koja ga je poslednjih dana “mlela” zbog njegove odluke da ne nastupi za Dejvis Kup reprezentaciju na odbrani dve uzastopne titule upravo u “centru mesne industrije” svoje zemlje – Bolonji – i ugrozi Alkaraza na mestu broj 1 pred Završni Masters u Torinu.

Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Novaka nažalost nema – uz setna sećanja na fantastičan trijumf nad izuzetnim protivnicima (Rubljov, Dimitrov) i stomačnim gripom te enigmatične jeseni 2023. kada je impresionirao teniski svet u Njujorku, Parizu i Torinu – a onda krenuo skoro u “slobodni pad” posle 3 propuštene meč lopte nad nemezisom Sinerom u polufinalu Dejvis Kupa u Malagi. Poslao je “poljupce Luvru” Đoković iz Beograda na putu za Helenik Čempionšip u Atini – turnir na kome je odavno potvrdio učešće – u nadi da će svoje poklonike ipak obradovati učešćem na Završnom Mastersu u Torinu ove godine (za razliku od prošle).

Danas će na Terenu 1 u četvrtom meču programa (verovatno ne pre 15 časova) svoj prvi meč u kvalifikacijama odigrati Hamad Međedović protiv nekada 7 igrača sveta Davida Gofana, “besmrtnog” Belgijanca koji je svojevremeno pobeđivao Federera i Nadala na istom turniru, a ove godine izbacio Alkaraza iz Majamija i Šeltona iz Šangaja. Njih dvojica nisu nikada igrali, i iako sajtovi prognoziraju pobedu Pazarca u tri seta – promenljiva forma i kondicija iz prethodnih nastupa daje dovoljno razloga za oprez, ako ne i brigu pred ovaj meč. Hamad u dvorani ove godine ima skor od 12-5 u dvorani, Gofan loših 1-5 – ali će sve zavisiti od momentalne spremnosti da se da svoj maksimum i ukrste reketi sa pobednikom meča Komesana – Van Aš za plasman u glavni žreb turnira.

Hamad Međedović Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

Sa srećom našima u Parizu, dok teniski svet očekuje seriju sjajnih mečeva pred strastvenom francuskom publikom u narednih nedelju dana!

(Vuk Brajović)

