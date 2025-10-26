Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje WTA turnir u Tokiju u konkurenciji dublova.

Krunić i Danilina su u finalu Tokija poražene od Mađarice Timee Baboš i Brazilke Luize Stefani 6:1, 6:4.

Aleksandra Krunić Foto: Profimedia

Meč je trajao 72 minuta. Baboš i Stefani su prvi set dobile rezultatom 6:1. U drugom setu igralo se gem za gem do rezultata 2:2. Mađarsko-brazilska kombinacija je potom osvojila tri uzastopna gema i povela 5:2. Krunić i Danilina su uspele da smanje na 5:4, ali su Baboš i Stefani drugi set dobile sa 6:4.

WTA turnir u Tokiju se igrao za nagradni fond od 1.064.510 dolara.

Ne propustiteTenisALEKSANDRA JE U VELIKOM FINALU! Srpkinja na pragu titule
Aleksandra-krunic (1).jpg
TenisALEKSANDRA KRUNIĆ NASTAVLJA POHOD KA TITULI! U paru sa Anom Danilinom stigla do polufinala turnira u Tokiju!
Aleksandra Krunić
TenisSRPKINJA BLISTA U DUBLU: Aleksandra Krunić u četvrtfinalu turnira u Tokiju!
Aleksandra Krunić
TenisNOVI TRIJUMF SRPKINJE U KINI: Krunić i Danilina u polufinalu u dublu na turniru u Vuhanu
profimedia-1008566911.jpg

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir