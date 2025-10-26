Slušaj vest

Teniserka iz Švajcarske Belinda Benčić osvojila je WTA turnir u Tokiju, pošto je danas u finalu pobedila Čehinju Lindu Noskovu 6:2, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 22 minuta. Benčić je 13. teniserka sveta, dok se Noskova nalazi na 17. mestu WTA liste.

Benčić je trijumfom na turniru u glavnom gradu Japana stigla do druge titule u ovoj godini, a desete u karijeri.

Belinda Benčić Foto: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia, EPA/Matt Turner, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Švajcarskoj teniserki je za pobedu u Tokiju pripala novčana nagrada od 164.000 dolara i 500 poena za WTA listu, dok je Noskova osvojila 101.000 dolara i 325 bodova.

Ne propustiteTenisFINALE TURNIRA U TOKIJU! Benčić protiv Noskove za titulu!
Belinda Benčić
TenisPOLJAKINJA RAZNELA BELINDU BENČIĆ: Švjontek protiv Anisimove u finalu Vimbldona
Iga Švjontek na Vimbldonu
TenisŠTA NAS ČEKA U POLUFINALU VIMBLDONA ZA DAME?! Sabalenka ili Anisimova, Švjontek ili Benčić - ko će u borbu za trofej?!
profimedia-1019697448.jpg
TenisTENISKA DRAMA NA VIMBLDONU PRIPALA BELINDI: Benčić preko Andrejeve do polufinala Vimbldona
profimedia-1020059951.jpg