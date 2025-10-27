Slušaj vest

Kostjuk je otvoreno poručila da njih dve "imaju više testosterona" od većine žena na turu, a njen komentar izazvao je lavinu reakcija na mrežama.

1/7 Vidi galeriju Marta Kostjuk na odmoru u Crnoj Gori Foto: Instagram/martakostyuk

- Protiv Ige Švjontek uopšte nisam bila spremna. Sa Arinom Sabalenkom znam da je to teška borba. Imam svoje veštine, ali na kraju krajeva, one su sve mnogo krupnije od mene, više od mene, snažnije od mene. Sve mi imamo različitu biološku strukturu - rekla je Kostjuk pa dodala:

- Neke imaju viši nivo testosterona, neke niži. Osećam se manjom od njih. Pokušavam da pronađem način da ih pobedim koristeći teniske veštine koje imam, ali moram da radim mnogo više da bih osvojila poene. Moram da trčim znatno više od njih da bih došla do poena. Postoji mnogo stvari koje mogu da poboljšam, ali one ipak imaju fizičku prednost u odnosu na mene - rekla je Kostjuk.

1/9 Vidi galeriju Arina Sabalenka na jahti na Mikonosu Foto: Instagram