Slušaj vest

Kostjuk je otvoreno poručila da njih dve "imaju više testosterona" od većine žena na turu, a njen komentar izazvao je lavinu reakcija na mrežama.

Marta Kostjuk na odmoru u Crnoj Gori Foto: Instagram/martakostyuk

- Protiv Ige Švjontek uopšte nisam bila spremna. Sa Arinom Sabalenkom znam da je to teška borba. Imam svoje veštine, ali na kraju krajeva, one su sve mnogo krupnije od mene, više od mene, snažnije od mene. Sve mi imamo različitu biološku strukturu - rekla je Kostjuk pa dodala:

- Neke imaju viši nivo testosterona, neke niži. Osećam se manjom od njih. Pokušavam da pronađem način da ih pobedim koristeći teniske veštine koje imam, ali moram da radim mnogo više da bih osvojila poene. Moram da trčim znatno više od njih da bih došla do poena. Postoji mnogo stvari koje mogu da poboljšam, ali one ipak imaju fizičku prednost u odnosu na mene - rekla je Kostjuk.

Arina Sabalenka na jahti na Mikonosu Foto: Instagram

Ne propustiteTenisGRUDI I ZADNJICA U PRVOM PLANU, A ONDA I SOČAN POLJUBAC SA KOLEGINICOM! Sabalenka zapalila Instagram vrelim fotkama! Muškarci će odlepiti kada vide šta rade
Screenshot 2025-10-20 200554.jpg
TenisOLGA ZADRŽALA 49. MESTO! Izašla je nova WTA lista: Sabalenka i dalje nedodirljiva na tronu!
Olga Danilović
TenisPOLUGOLA SABALENKA ZAPALILA INTERNET! Objavila vrele fotke u kupaćem, muškarcima momentalno ispala vilica! Tek da vidite ko je sa njom... (FOTO)
Sabalenka 4.jpg
TenisNOVAKOVA DRUGARICA DIVLJALA NA TERENU! Sabalenka reketom pogodila skupljača loptica usred meča
Sabalenka bacila reket

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium