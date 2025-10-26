Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle sat i 26 minuta
FONSEKA OSVOJIO DRUGU TITULU U KARIJERI: Brazilac u finalu Bazela savladao Davidoviča Fokinu
Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je danas titulu na turniru u Bazelu, pošto je u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.
Žoao Fonseka Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle sat i 26 minuta.
On je tri puta oduzeo servis Špancu, koji je napravio jedan brejk.
Fonseka je u Bazelu osvojio drugu titulu na ATP turnirima u svojoj karijeri.
